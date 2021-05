Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: la Germania batte il Canada, vincono Slovacchia e Repubblica Ceca

Nella giornata odierna si sono disputate quattro partite valevoli per la fase a gironi dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. E’ scesa nuovamente in campo anche l’Italia, che è stata sconfitta dalla Lettonia per 3-0 (clicca qui per la cronaca). Andiamo a riepilogare quanto accaduto a Riga.

Nel Girone B, quello dell’Italia, rimane a punteggio pieno la Germania, che batte il Canada per 3-1 e conserva il primo posto in classifica. I tedeschi piazzano un micidiale uno-due tra 10’46” e 11’24” con Loibl e Plachta, per poi subire il gol dei canadesi ad opera di Paul al minuto 18’19”; a porre il sigillo finale sulla vittoria della formazione teutonica è Holzer, che a 2” dalla fine a porta vuota realizza il definitivo 3-1.

Nel Girone A da rimarcare il colpo grosso della Slovacchia, che supera la Russia per 3-1 e si prende la vetta del raggruppamento. Dopo il primo periodo terminato a reti inviolate, botta e risposta a metà secondo tempo tra Kelemen (Slovacchia) e Barabanov (Russia) in power play. Nella terza frazione di gioco Gernat in power play al 13’19” e Daloga a porta vuota al 18’59” regalano la vittoria al team allenato da Ramsay.

Sempre nel Girone A esulta anche la Repubblica Ceca, che batte la Bielorussia per 3-2 all’overtime e centra la prima vittoria nel torneo. Bielorussi in vantaggio con Sharangovich (26′), ma rimonta ceca con Kovar Jan (30′) e Zadina in power play (34′). Yeryomenko al 52′ fissa il punteggio sul 2-2 e manda il match all’overtime, dove la firma decisiva è di Kubalik dopo 1’23”.

RISULTATI

Girone A

Slovacchia-Russia 3-1

Repubblica Ceca-Bielorussia 3-2 dopo supplementari

Girone B

Lettonia-Italia 3-0

Germania-Canada 3-1

Foto: LiveMedia/Andrea Re