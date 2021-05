Prima tornata spumeggiante. Le gare -1 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A1 di hockey pista 2020/2021 hanno emesso i loro verdetti. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Mercoledì sera a spuntarla fra Correggio e Lodi sono stati gli ospiti per 2-5, grazie alla doppietta di Torner, mentre nel duello fra Bassano e Trissino sono stati i primi a imporsi per 6-3 tra le mura amiche.

Giovedì invece da registrare ci sono state le vittorie del Forte dei Marmi, per 2-5 in casa del Montebello, e quella ai rigori del Follonica, che ha piegato 5-4 il Sarzana.

Hockey pista, Serie A1: il punto dopo gara -1 dei quarti di finale dei playoff scudetto

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – GARA-1

Quarto di Finale #2 – Gara-1 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaPietri di Correggio (RE)

BIDIELLE CORREGGIO – AMATORI WASKEN LODI = 2-5 (1-3, 1-2)

Bidielle: Campor, Zucchiatti (C), Mattugini, Garcia J, Barbieri N – Bertolucci M, Posito, Casari, Caroli, Salines – All. Jara

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Gori M, Gori A, Bigatti, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 0’35” Compagno (L), 14’39” Illuzzi (L), 17’22” Zucchiatti (C), 21’27” Torner (L) – 2t: 2’10” Torner (L), 22’31” Bertolucci (C), 22’50” Mendez (L)

Espulsioni: 2t: 24’02” Bertolucci (2′) (C)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Marco Rondina di Vercelli

Quarto di Finale #3 – Gara-1 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER BASSANO – GSH TRISSINO = 6-3 (1-2, 5-2)

Ubroker: Verona, Amato (C), Coy, Festa, Cancela – Milani, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Trissino: Catala, Malagoli, Pinto (C), Gavioli D, Garcia E – Faccin, Scuccato, Caio, Gavioli G, Zen – All. Resende

Marcatori: 1t: 13’18” Faccin (T), 17’10” Cancela (B), 24’21” Garcia E (T) – 2t: 4’26” Amato (B), 11’44” Cancela (B), 16’55” Festa (B), 17’23” Cancela (tir.dir) (B), 21’56” Coy (B), 24’52” Faccin (T)

Espulsioni: 2t: 17’23” Malagoli (2′) (T)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Luca Molli di Viareggio (LU)

Quarto di Finale #1 – Gara-1 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 2-5 (1-3, 1-2)

Tierre Chimica: Nicoletti E, Nicoletti D, Paiva, Fariza (C), Miguelez – Tataranni, Bertinato, Bolla, Peretto, Bovo – All. Chiarello

GDS Impinati: Gnata, Motaran (C), Ambrosio, Rubio, Casas – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 1’16” Casas (F), 4’00” Ambrosio (F), 11’56” Miguelez (M), 21’09” Motaran (F) – 2t: 12’27” Paiva (M), 21’06” Motaran (F), 22’37” Giovannetti (F)

Espulsioni: 2t: 9’14” Burgaya (2′) (F)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

Quarto di Finale #4 – Gara-1 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaArmeni di Follonica (GR)

GALILEO FOLLONICA – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 5-4 ai rigori (0-2, 3-1, 0-0, 2-1)

Galileo: Barozzi, Montigel, Pagnini F (C), Pagnini M, Banini D – Banini F, Cabella, Bonarelli, Piro, Menichetti – All. Silva

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar – De Rinaldis, Osorio, Petrocchi, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 7’31” Rossi (S), 16’05” Rossi (S) – 2t: 10’05” Banini F (F), 11’55” De Rinaldis (S), 17’09” Cabella (F), 23’20” Montigel (F)

Rigori: Bonarelli (F), Ipinazar (S), Pagnini F (F)

Espulsioni: 1t: 7’46” Pagnini M (2′) (F), 13’01” Montigel (2′) (F) – 2t: 6’26” Osorio (2′) (S), 8’55” Rossi (2′) (S)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Claudio Ferraro di Bassano (VI)

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – Al meglio delle 3 gare, la prima in casa della peggior classificata in stagione regolare – GARA -1

Quarto #1 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 2-5 (serie 0-1)

Quarto #2 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – BIDIELLE CORREGGIO x AMATORI WASKEN LODI = 2-5 (serie 0-1)

Quarto #3 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – UBROKER BASSANO x GSH TRISSINO = 6-3 (serie 1-0)

Quarto #4 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – GALILEO FOLLONICA x CREDIT AGRICOLE SARZANA = 5-4 ai rigori (serie 1-0)

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – GARA-2

Quarto #1 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 17:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO (serie 1-0)

Quarto #2 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 18:00 – AMATORI WASKEN LODI x BIDIELLE CORREGGIO (serie 1-0)

Quarto #3 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – GSH TRISSINO x UBROKER BASSANO (serie 0-1)

Quarto #4 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 19:00 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GALILEO FOLLONICA (serie 0-1)

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – EVENTUALE GARA-3

Quarto #1 – Mercoledì 12 maggio 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

Quarto #2 – Martedì 11 maggio 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x BIDIELLE CORREGGIO

Quarto #3 – Martedì 11 maggio 2021 – ore 20:45 – GSH TRISSINO x UBROKER BASSANO

Quarto #4 – Mercoledì 12 maggio 2021 – ore 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GALILEO FOLLONICA

