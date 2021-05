Terzo impegno e terza sconfitta per l’Italia nei Campionati Mondiali Top Division di hockey ghiaccio 2021 in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Gli Azzurri allenati da coach Greg Ireland erano impegnati proprio contro i padroni di casa e, nonostante una prova caparbia (e il gol del possibile 1-1 annullato per questione di centimetri), devono incassare il ko con il punteggio di 3-0 maturato nelle battute conclusive. L’Italia con questa sconfitta rimane all’ultimo posto del Girone B con 5 gol segnati e 16 subiti.

Il primo tempo si apre con la Lettonia che macina gioco e crea occasioni, andando alla conclusione ben 14 volte, contro le 6 degli Azzurri, ma il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 con i nostri portacolori che tengono bene il ghiaccio. La seconda frazione non cambia il proprio canovaccio, con la squadra di coach Hartley che continua a farsi preferire con altre 17 conclusioni verso la porta italiana. I padroni di casa riescono a sbloccare il punteggio al minuto 32:08 con Karsums su assist di Krastenbergs e capitalizzano la mole di gioco espressa. Dopo pochi minuti i baltici arrivano al raddoppio con Indrasis al minuto 36:32, ma gli arbitri riguardano l’azione al VAR e annullano la segnatura.

Il terzo periodo si apre con un powerplay a favore dell’Italia. Minuto 41:14. Bardaro serve Petan che scaglia il disco sotto l’incrocio dei pali con una conclusione meravigliosa. Purtroppo tutto viene cancellato. Il VAR interviene nuovamente e sancisce che, ad inizio azione, l’Italia si era giovata di un offside nel terzo offensivo. Si rimane, quindi, sull’1-0. Il finale dell’incontro vede la nostra Nazionale provarci con intensità, ma la Lettonia tiene duro e conduce in porto un successo (arrotondato con il 2-0 di Darzins al 58:48 e con il 3-0 di Karsmus a pochi secondi dal termine, con l’Italia che giocava a porta libera) molto importante che la manda, per il momento, in vetta alla classifica del raggruppamento.

Foto: LPS-Andrea-Re