Obiettivo riscatto per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, che oggi tornerà in campo per il secondo impegno della fase a gironi dei Mondiali 2021 che si stanno disputando a Riga (Lettonia). Gli azzurri saranno impegnati alle ore 11.15 contro la Norvegia: altra sfida molto difficile, ma meno rispetto alla partita d’esordio contro la Germania.

La partita di venerdì contro i tedeschi è terminata con il punteggio di 9-4: una sconfitta netta, sebbene prevedibile alla vigilia e con tante attenuanti per l’Italia. Infatti, oltre all’evidente divario tecnico (ricordiamo che la Germania è vice-campione olimpica di PyeongChang 2018), la nostra Nazionale non ha potuto approcciare al meglio la rassegna iridata a causa dei numerosi infortuni e casi di Covid-19 che hanno rimaneggiato la formazione e non permesso una preparazione al top per quest’importante evento; tra gli altri, anche il coach Greg Ireland è risultato positivo al virus e non è potuto essere in campo con la squadra.

Nonostante ciò, l’Italia ha disputato un ottimo primo periodo illudendosi anche di poter compiere l’impresa. Dopo lo svantaggio per mano di Kuhnhackl, gli azzurri hanno infatti immediatamente ribaltato la situazione con le reti di Petan e Frigo, per poi subire il pareggio di Muller e andare al riposo sul 2-2. Nel secondo tempo i tedeschi hanno dilagato, segnando cinque reti e allungando fino al 7-2. Nell’ultima frazione di gioco c’è stata gloria anche per Bardaro e Frank, ma lo scarto è rimasto tale: 9-4 finale.

Ieri anche la Norvegia ha dovuto fare i conti con la Germania e ne è uscita male: 5-1 per i tedeschi, con l’unica rete scandinava ad opera di Lilleberg. Si trovano quindi di fronte due squadre con tanta voglia di rivalsa e di conquistare i primi punti di questo Mondiale: Norvegia favorita, ma l’Italia può e deve crederci.

Foto: Carola Semino