Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: esordio vittorioso per Russia e Slovacchia, la Lettonia stende il Canada

Con quattro match si è aperta la prima giornata dei Mondiali di hockey ghiaccio 2021 di Riga (Lettonia). Subito sul ghiaccio due sfide per entrambi i Gruppi con lo spettacolo che non è affatto mancato. Nel Gruppo A successi per Russia e Slovacchia. Nel Gruppo B l’Italia ha iniziato il suo percorso con una sconfitta con il punteggio di 4-9 contro la Germania (Clicca qui per la cronaca del match), mentre il Canada è stato sorpreso dai padroni di casa della Lettonia con il punteggio di 2-0.

LE PARTITE DI OGGI

RUSSIA – REPUBBLICA CECA 4-3: all’Olympic Sports Centre il match d’esordio del Gruppo A è davvero tiratissimo. La Russia sblocca il punteggio dopo 4:16 minuti con Burdasov su assist di Grigorenko, ma i cechi impattano subito con Flek dopo 9:26. Anche il secondo periodo vede lo stesso canovaccio, con i russi che si portano sul 2-1 con la rete di Shvets-Rogovoi su assist di Kamenev al minuto 35:27, ma i cechi acciuffano il 2-2 al minuto 37:53 con Vrana su assist di Kubalik. La terza frazione si apre con Barabanov che riporta avanti la Russia per il 3-2 dopo 45:28, ma ancora una volta i rivali pareggiano, questa volta con Kubalik, al minuto 57:23 su assist di Hronek. Quando tutto sembra portare verso il pareggio, ci pensa Grigorenko, a 19 secondi dalla sirena, a chiudere i conti con la rete del 4-3, su assist di Provorov.

BIELORUSSIA – SLOVACCHIA 2-5: tutto facile per la Slovacchia che apre le marcature con Pospisil dopo poco meno di 4 minuti, quindi raddoppio immediato di Cehlarik al 9:17. Slovacchi che non si fermano e arrivano subito al 3-0, ancora con Pospisil al minuto 11:02. Dopo una lunga fase di stanca arriva il 4-0 con Hrivik al minuto 45:05. Nel finale la Bielorussia al 53:25 accorcia le distanze con Stefanovich per l’1-4, quindi con Sharanghovich al 54.22 per il 2-4, ma l’ultima rete porta la firma della Slovacchia con Cehlarik allo scadere.

CANADA – LETTONIA 0-2: il match si apre con grande equilibrio, rotto solamente da Indrasis al minuto 19:58, quindi nel secondo periodo arriva il raddoppio dei padroni di casa con Batna al minuto 28:39. Il Canada non riesce a riaprire i conti e la Lettonia porta a casa la prima pesantissima vittoria del suo Mondiale.

Foto: FISG