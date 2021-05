Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse carpigiano è stato impeccabile al Lupa Lake di Budapest e ha toccato la piastra in prima posizione, mettendo così un sigillo di lusso in acque libere. Il 26enne, Campione Olimpico sui 1500 metri, si è reso protagonista di un micidiale rush finale: negli ultimi 300 metri ha alzato il ritmo della sua azione, ha sfoderato tutta la sua proverbiale potenza e ha sverniciato gli avversari con una disinvoltura davvero sbalorditiva.

L’azzurro ha dimostrato di essere in eccellente forma e di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo per giganteggiare sia in vasca (800 e 1500 metri) che nel fondo. La distanza a cinque cerchi è la 10 km (che si disputerà domani in questa rassegna continentale), ma il nostro portacolori ha il motore giusto per esaltarsi. Quella ottenuta oggi nella capitale ungherese è la prima grande affermazione in campo internazionale per il ribattezzato Super Greg, tra l’altro in un contesto di assoluto livello e con tantissimi big internazionali in acqua.

Gregorio Paltrinieri ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Incredibile, perché questo è il primo Europeo di fondo e la 5 km l’ho nuotata solo due volte in carriera, ma due volte ho vinto e pensavo a questo mentre nuotavo. Mi dicevo dai magari la vinco e chiudo da imbattuto. Nel rettilineo finale ho dato qualche spallata, mi sono buttato dall’altra parte e sono andato via. Mi diverto, sono tornato sul gradino più alto d’Europa che mi mancava da un po’ e tutto questo è bellissimo“. Chiaramente si riferisce agli Europei in vasca, dove firmò la doppietta 800-1500 a Londra 2016, mentre nel 2018 dovette accontentarsi di argento e bronzo.

L’azzurro ha proseguito: “Io arrivavo in questo sport da principante, non sapevo niente. Facendo gare su gare capisco cosa è giusto fare in gara, pian piano mi sento sempre più fiducioso in me e credo sempre di più. Sono contento, è incredibile e non lo pensavo. Le critiche? Non mi interessano, mi interessa quello che voglio fare io e se intraprendo una strada non è tanto per farla. Stiamo lavorando tanto sul mare, il risultato è arrivato e domani ci sarà la 10 km: il programma è tosto, ma sono qui per provare tutte le gare. Anche la 5 km, anche se non è olimpica, dà tante indicazioni su quel che sarà. E poi settimana prossima in vasca“.

