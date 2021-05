Golf: Jordan Spieth e Sergio Garcia al comando del Charles Schwab Challenge 2021

Sono Jordan Spieth e Sergio Garcia a comandare dopo il primo giro del Charles Schwab Challenge 2021, che segna il rituffarsi nel PGA Tour dopo la parentesi del PGA Championship. Belle 18 buche in -7 (63 colpi) per la coppia composta dall’americano e dallo spagnolo, che partono con due colpi di vantaggio sulla concorrenza in Texas.

Coppia anche al terzo posto, con Erik Compton e Jason Kokrak che si inseriscono a -5 davanti a un terzetto comprendente Kramer Hichok, Brandt Snedeker e il canadese Adam Hadwin. Mediamente lungo l’elenco degli ottavi a -4, con tanti USA (Patton Kizzire, Cameron Tringale, Talor Gooch e Robert Streb), il colombiano Sebastian Munoz e il sudcoreano Byeong Hun An.

Non un giorno spettacolare per il cileno Joaquin Niemann e per Collin Morikawa, entrambi al 24° posto a -2, anche se a qualcuno va, tutto sommato, ben peggio di loro, che possono ancora tranquillamente raddrizzare la situazione.

In particolare, l’inglese Lee Westwood è 110° a +5, ma tanto meglio di lui non fa il nordirlandese Graeme McDowell, 97° a +4. Partenza brutta per il campione del PGA Championship, Phil Mickelson: “Lefty” è 87° a +3. In linea di galleggiamento il numero 2 del mondo, Justin Thomas, 69° a +2.

Foto: LaPresse