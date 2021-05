Golf: Edoardo Molinari e Guido Migliozzi secondi al British Masters 2021 dopo tre giri. Comanda Eddie Pepperell

Edoardo Molinari e Guido Migliozzi si fanno valere dopo il terzo giro del British Masters 2021. I due italiani, infatti, concludono la giornata al secondo posto, alla caccia l’uno del quarto titolo in chiave European Tour, a quattro anni di distanza dall’ultimo, e l’altro del terzo. Entrambi i nostri portacolori si sono ben distinti, l’uno con un -8 che è miglior giro di giornata, l’altro con un -6: si trovano tutti e due a -9 complessivamente.

In testa c’è l’inglese Eddie Pepperell, che comanda con un colpo di vantaggio rispetto ai secondi e un giro compiuto in 68 in questa giornata al Belfry. Con Migliozzi e “Dodo” ci sono gli scozzesi Robert MacIntyre e Calum Hill, il sudafricano Dean Burmester e il polacco Adrian Meronk. Ottava posizione a -8, invece, gli inglesi Andy Sullivan e Dave Coupland, l’altro sudafricano Justin Harding (cui va fatta attenzione) e l’austriaco Matthias Schwab.

Uno solo l’ulteriore italiano ad aver superato ieri la zona taglio, Renato Paratore: per il romano un buon 36° posto a -3, girando per la seconda volta in -2, ma alternando numeri come l’eagle alla buca 10 a diversi bogey (quattro); il conto lo salvano gli altrettanti birdie.

Nel caso in cui dovesse riuscire a portare a termine il percorso al comando nella giornata di domani, Pepperell vincerebbe per la seconda volta il torneo, a distanza di tre anni dalla prima; sarebbe inoltre il terzo successo sul circuito continentale.

