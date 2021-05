Alla fine Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d’Italia 2021. Il messinese, solo poche settimane fa, era caduto in allenamento fratturandosi il radio destro. Dopo essersi operato, però, lo Squalo dello Stretto è subito tornato in bici e ha ricevuto il via libera per prendere parte alla Corsa Rosa. Chiaramente Nibali non si presenterà alla cronometro di Torino con una condizione eccezionale e molto difficilmente riuscirà a lottare per un posto nelle posizioni di vertice della graduatoria generale.

Già in principio, però, Nibali era dubbioso all’idea di riprovare a fare classifica al Giro d’Italia. Il settimo posto dell’anno scorso è stato indubbiamente un risultato deludente e un altro piazzamento di quel rango non aggiungerebbe nulla al palmares del messinese. Giunto a trentasei anni, lo Squalo dello Stretto non sembra più essere in grado di puntare al successo finale e, per questo motivo, per lui è meglio cambiare obiettivi.

Accumulare piazzamenti in top-10, per un corridore del suo calibro, non serve a nulla. Molto meglio puntare ai traguardi parziali. Un trionfo in una delle frazioni più dure della Corsa Rosa, come potrebbe essere, ad esempio, la penultima tappa, avrebbe tutt’altro sapore rispetto ad un altro settimo posto. E, poi, Vincenzo al Giro non vince dal 2017, il digiuno inizia a essere particolarmente lungo per uno come lui che dal 2010 al 2017 ha timbrato il cartellino ad ogni sua partecipazione, fatta eccezione per il Giro 2011, ove comunque risulta trionfatore della cronoscalata del Nevegal data la squalifica di Alberto Contador.

Infine, Nibali userà il Giro d’Italia anche per preparare le Olimpiadi, motivo per cui gli conviene partire piano, cercando di capire quali siano realmente le sue condizioni fisiche e se c’è il margine per portare a termine la gara. La Trek-Segafredo, avendo già due elementi come Bauke Mollema e Giulio Ciccone, certamente non gli farà pressioni per rimanere in classifica e questo gli dà modo di approcciare la Corsa Rosa con cautela per provare, così, a crescere fino ad ottenere una buona condizione nella terza settimana.

