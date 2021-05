Vincenzo Nibali ha fatto di tutto per essere pronto per l’inizio del Giro d’Italia 2021, dopo l’infortunio al polso patito in allenamento. Lo Squalo dello stretto, nonostante il problematico avvicinamento, si dice fiducioso per quello che sarà lungo le ventuno tappe della Corsa Rosa.

Durante la cerimonia di presentazione delle squadre che prenderanno parte al Giro d’Italia 2021, Nibali ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla gara ciclistica più importante del nostro Pese: “Il Giro d’Italia rappresenta tutto. E’ stata la gara che mi ha regalato tantissime emozioni. Per me è la massima espressione del ciclismo ed è la gara che mi piace di più“.

L’obiettivo per Nibali potrebbe essere quello di cercare un successo di tappa. Difficile ipotizzare che il siciliano possa realmente essere competitivo per la classifica generale. D’altro canto, però, un ciclista della sua classe non può essere escluso automaticamente dal novero dei favoriti se non dopo le risposte che fornirà la strada.

Nel corso della conferenza stampa della Trek-Segafredo il siciliano aveva sottolineato: “È stato un periodo molto difficile, sono molto contento di essere qui. Non so come sto di condizione, sono rimasto fermo circa dieci giorni dall’infortunio. Ero tornato dal Teide e avevo fatto un paio di giorni di leggero scarico, avrei dovuto recuperare energie per il Tour of the Alps. Da lì si è aggiunto l’infortunio, poi i giorni di recupero“.

Foto: Lapresse