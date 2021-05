La notizia è di tre giorni fa: Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d’Italia 2021. L’annuncio era stato dato dalla Trek-Segafredo e dunque lo “Squalo” lo ritroveremo nella Corsa Rosa, nonostante tutto quello che è accaduto.

Il corridore siciliano, caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato a causa di una distrazione in allenamento la frattura dello scafoide destro. Nibali ha stretto i denti e ha fatto di tutto per essere al via del Giro: prima un intervento in osteosintesi in una clinica di Lugano, poi l’applicazione di un tutore a Forlì a precedere un grande lavoro fisioterapico per favorire la calcificazione dell’osso. Ovviamente, il tutto corredato da tanta attività in bici in Valtellina.

Dopo tante indiscrezioni, sono state quindi sciolte le riserve sulla presenza del campione italiano del pedale e dopo l’ennesimo consulto tra i medici e i tecnici della Trek Segrafredo si è giunti al fatidico “Sì”. “Non so come arrivo al Giro. Per me è stato importante essere presente. È stato un periodo molto difficile, sono molto contento di essere qui. Non so come sto di condizione, sono rimasto fermo circa dieci giorni dall’infortunio. Ero tornato dal Teide e avevo fatto un paio di giorni di leggero scarico, avrei dovuto recuperare energie per il Tour of the Alps. Da lì si è aggiunto l’infortunio, poi i giorni di recupero. Solo lunedì, con la visita di controllo, mi hanno detto che la placca non si è spostata e che le lastre di controllo andavano molto bene, e la frattura era in fase di guarigione. Quindi vediamo come partire in questo Giro d’Italia, che vivrò giorno per giorno. Non posso fare grandissimi proclami ora”, le parole del corridore della Trek-Segafredo durante la conferenza stampa di presentazione.

“Abbiamo accelerato tantissimo i tempi, sono state tante le persone e i centri specializzati che mi hanno aiutato in questo recupero veloce e ne sono grato. È stata una rincorsa. Il dolore nei primi giorni era grande, ma piano piano le cose sono migliorate. Vedremo come andrà la prima settimana e poi faremo il punto. In quel momento saranno passate quattro settimane dall’incidente, potrò fare e capire di più”, ha dichiarato il siciliano in merito al suo recupero.

Foto: LaPresse