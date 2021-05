Vincenzo Nibali ha parlato delle sue condizioni fisiche, in un video riportato dall’account Twitter della Trek-Segafredo, dopo il brutto infortunio di cui è stato vittima a causa di una caduta in allenamento. Lo Squalo dello Stretto si è fratturato il radio e ha dovuto operarsi. Ora il messinese è già tornato in bicicletta e si sta allenando, ma, chiaramente, la sua presenza all’ormai imminente Giro d’Italia è ancora in dubbio.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Nibali sul suo recupero: “La prima parte della riabilitazione non è stata semplice, ho dovuto lasciare da parte la bici e concentrarmi sulla mano. Ho ancora un po’ di dolore, ma la voglia di partecipare al Giro d’Italia è più forte e questo mi ha permesso di andare avanti. Ora sto facendo un training camp da solo e, al termine di questo, mi sottoporrò a una serie di esami per capire se potrà realmente prendere parte alla Corsa Rosa“.

Nel caso Nibali riuscisse a partecipare al Giro d’Italia, chiramente per lui sarebbe alquanto complesso puntare alla classifica generale. Infatti, questo infortunio, ne ha minato la preparazione per la Corsa Rosa e il messinese non riuscirà a presentarsi al massimo della forma al via del grande giro nostrano. Tuttavia, potrebbe provare a crescere giorno dopo giorno e a puntare a un successo di tappa nella terza settimana.

Del resto, già in principio Nibali non era convinto di fare classifica in questo Giro d’Italia. Lo Squalo dello Stretto, giunto a trentasei anni, sembra aver perso un po’ di smalto in salita e dal ritorno alle competizioni dopo il lockdown l’abbiamo visto faticare contro i migliori interpreti al mondo delle gare a tappe.

An update from @vincenzonibali on his recovery following the fracture of his right wrist & subsequent surgery Hopefully we’ll be seeing a 🦈 attack soon 🤞 Watch 👇👇👇 pic.twitter.com/me0FkGzNfB — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 30, 2021

Foto: Lapresse