Peter Sagan sarà il ciclista più pagato al Giro d’Italia 2021. Lo slovacco percepisce infatti 5 milioni di euro a stagione dalla Bora-hansgrohe e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il tre volte Campione del Mondo è il secondo corridore al mondo nella speciale classifica degli stipendi (stimata, secondo il quotidiano francese L’Equipe), visto che proprio in questa stagione è stato superato da Chris Froome. Il britannico si spinge fino a 5,5 milioni di euro con la Israel Start-Up Nation, ma il vincitore di quattro Tour de France non sarà presente alla Corsa Rosa.

Alle spalle di Peter Sagan troviamo Egan Bernal. Il colombiano, sulla carta favorito della vigilia (ma è da verificare la sua condizione fisica), può contare su uno stipendo di 2,8 milioni di euro a stagione dalla Ineos Grenadiers ed è quinto nella classifica mondiale. Vincenzo Nibali occupa il terzo posto della speciale classifica dei ciclisti più pagati presenti al Giro d’Italia. Lo Squalo, infatti, beneficia di 2,1 milioni di euro dalla Trek-Segafredo e cercherà di essere grande protagonista sulle strade di casa.

Nelle prime sei posizioni di questa graduatoria non figurano altri favoriti per il successo in questa Corsa Rosa come il britannico Simon Yates e il belga Remco Evenepoel, che percepiscono meno di 1,8 milioni di euro all’anno. Troviamo invece i due francesi Romain Bardet e Thibaut Pinot con 2 milioni di euro a testa, i quali precedono di un soffio il secondo italiano ovvero Elia Viviani (1,9 milioni per il velocista della Cofidis). Di seguito la classifica dei ciclisti più pagati presenti al Giro d’Italia 2021.

CLASSIFICA CICLISTI PIÙ PAGATI AL GIRO D’ITALIA 2021:

1. Peter Sagan (Slovacchia, Bora-hansgrohe): 5 milioni

2. Egan Bernal (Colombia, Ineos Grenadiers): 2,8 milioni

3. Vincenzo Nibali (Italia, Trek-Segafredo): 2,1 milioni

4. Romain Bardet (Francia, Team DSM): 2 milioni

5. Thibaut Pinot (Francia, Groupama-FDJ): 2 milioni

6. Elia Viviani (Italia, Cofidis): 1,9 milioni

Foto: Lapresse