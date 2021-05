Si è svolta oggi la presentazione delle squadre che prenderanno parte al Giro d’Italia 2021. Sul palco si sono alternati i protagonisti della prossima Corsa Rosa. Il primo dei big a salire sul palco è stato Simon Yates. Il capitano della BikeExchange ha sottolineato di essere in un buono stato di forma: “Era davvero ottima la mia condizione al Tour of the Alps ma una corsa di tre settimane è tutta un’altra cosa“.

E’ stata poi la volta della Ineos Grenadiers con il suo capitano Egan Bernal che non si è sottratto al ruolo di favorito: “Non mi spaventa essere il favorito, anzi è un piacere poter partecipare questa grande corsa. Sono felice di fare finalmente il Giro d’Italia, voglio solo divertirmi e farvi divertire“. Fiducioso su quel che potrà ottenere, con particolare attenzione alla prima cronometro del Giro d’Italia, il nostro Filippo Ganna: “Speriamo di non deludere nessuno. Le gambe non possono essere sempre al 100% ma abbiamo recuperato bene dal Romandia e speriamo di poter conquistare questa maglia veramente molto importante“.

Grane attesa per Remco Evenepoel per il quale questa Corsa Rosa sarà l’occasione della rinascita dopo il terribile infortunio alla scorsa edizione del Giro di Lombardia. “Sono molto felice di essere qui, sono stati mesi molto difficili dopo la caduta al Lombardia. Ringrazio lo staff della Deceuninck e i miei compagni di squadra perchè mi sono stati vicini e mi hanno accolto con grande affetto“.

Vincenzo Nibali arriva al Giro d’Italia dopo il terribile infortunio al polso di qualche settimana fa. Lo Squalo punterà a conquistare qualche tappa: “Il Giro d’Italia rappresenta tutto per me. E’ stata la gara che mi ha regalato tantissime emozioni. Per me è la massima espressione del ciclismo ed è la gara che mi piace di più“.

Foto: Lapresse