Oggi l’ultima giornata di difesa sulle montagne, domani sarà praticamente una pura formalità nei 30 chilometri a cronometro in quel di Milano. Egan Bernal ha quasi ufficialmente messo la firma sul Giro d’Italia 2021, una Corsa Rosa dominata dal colombiano e dalla sua squadra, la Ineos Grenadiers.

Non vuole però abbassare la tensione Matteo Tosatto, ds della compagine britannica. Le sue parole nel dopo gara ai microfoni di Eurosport: “Il Giro finisce domani. Oggi è stata una tappa molto veloce e difficile, con due salite sopra i 2000 metri. Devo fare solo i complimenti alla squadra per la gestione della corsa negli ultimi 45 chilometri. Ci vuole sangue freddo. Perché magari il panico ti poteva far rischiare qualcosa in più”.

Prosegue: “Controllare la situazione non era semplice, trovare il bagnato in discesa non è mai bello per tutti. Poi abbiamo visto l’attacco in discesa di DSM e Bahrain-Victorious. Noi non abbiamo voluto prendere rischi. Abbiamo avuto dei super Castroviejo e Daniel Martinez, ma anche Egan è stato bravo di testa. Ricordo però che il Giro finisce domani, dobbiamo rimanere concentrati per la cronometro, incrociamo le dita”.

Foto: Lapresse