La terza settimana del Giro d’Italia comincia col botto. La sedicesima tappa è forse la più dura della Corsa Rosa, la Sacile-Cortina d’Ampezzo di 212 chilometri comprendenti alcune delle salite più dure di tutta la penisola e oltre 5500 metri di dislivello. Una giornata che potrà segnare la corsa, poi il gruppo potrà riposarsi meritatamente prima del rush finale.

PERCORSO

La giornata è dura sin dalla partenza: dieci chilometri e si comincia già a salire verso La Crosetta, un prima categoria di 11,6 chilometri al 7,1%. Vari saliscendi per entrare poi nella seconda parte di frazione, con tre grandi montagne tutte in fila: si comincia dal Fedaia, montagna Pantani del 2021, scalato dal suo versante veneto con il tremendo tratto di Malga Ciapela, tre chilometri dritti dalla pendenza del 12% e punte del 18% nel finale. Nemmeno il tempo di respirare ed è il turno del Passo Pordoi, la Cima Coppi di questa edizione, con pendenze sempre attorno al 6-7%.

Il copione si ripete, discesa e di nuovo salita: questa volta tocca al Passo Giau, dal versante di Colle Santa Lucia, il più duro. 9,9 chilometri con pendenza al 9,3%, ma non c’è un momento di riposo fino alla cima. Poi lunga discesa che si interrompe poco dopo l’ultimo chilometro; con il traguardo a un passo la strada riprende beffardamente a salire con pendenze al 4,5%. Poca roba se fossimo in una giornata normale, ma quando scali in precedenza Fedaia, Pordoi e Giau rischi di esplodere anche lì.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La sedicesima tappa prenderà il via alle ore 10.50 e terminerà tra le 16.51 e le 17.43. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 9.45 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 10:45. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 10.30.

Lunedì 24 maggio

Sedicesima tappa: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 chilometri)

Partenza: ore 10.50

Arrivo: ore 16.51-17.43 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 9.45, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 10.45

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 10.30

Foto: LaPresse