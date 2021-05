Ciclismo, il Campionato Italiano femminile su strada si correrà in Puglia il 20 giugno

Il Campionato Italiano Strada Donne Elite è stato assegnato alla società ASD Spes Alberobello. L’attesissima gara che mette in palio la maglia tricolore al femminile si disputerà il prossimo 20 giugno nella Costa dei Trulli. Uno scenario meraviglioso ed estremamente affascinante per la rassegna nazionale in rosa.

Decisamente soddisfatto il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni: “Sono veramente contento che si sia concretizzata questa opportunità e di poter dare una risposta immediata ad un’esigenza sentita Il mio personale impegno e quello di tutto il Consiglio è stato, sin dai primi momenti, quello di valorizzare il settore femminile e l’attività su tutto il territorio”.

Una grande opportunità per gli organizzatori, per i territori che ospiteranno il Campionato Italiano di ciclismo su strada al femminile e per le atlete che si contenderanno il tricolore in una gara che si preannuncia già molto avvincente e spettacolare.

“La soluzione offerta dai sindaci della Costa dei Trulli, capeggiati da Tommaso De Palma, uomo di riferimento per questa iniziativa, rappresenta la vitalità di un movimento ciclistico a trazione integrale, ovvero in grado di organizzare manifestazioni di alto livello in qualsiasi parte della nostro splendido Paese – conclude Dagnoni – Sono convinto che questo Campionato italiano Donne Strada sarà all’altezza della storia organizzativa della Puglia”.

Foto: LaPresse