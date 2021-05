Domani, 21 maggio, sarà il turno della tredicesima tappa del Giro d’Italia. Che non dirà molto per la classifica generale, ma che invece potrà dire molto a livello emozionale: è il turno della Ravenna-Verona, di 198 chilometri, frazione dedicata alla memoria di Dante, a 700 anni dalla sua scomparsa.

Le città di partenza e arrivo sono parte integrante della storia del Sommo Poeta: a Ravenna c’è difatti la tomba di Dante Alighieri, mentre Verona è il luogo che l’ha ospitato dopo l’esilio da Firenze. Per quanto riguarda il percorso, è completamente piatto, attraversando le pianure del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano, con strade rettilinee e larghe.

Il traguardo sarà situato in centro città, in Corso Porta Nuova all’altezza di Piazza Pravadal, su strada molto larga. Vista la natura del percorso, è praticamente sicuro l’arrivo in volata. Una giornata di riposo per gli uomini di classifica.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La tredicesima tappa prenderà il via alle ore 12.25 e terminerà tra le 16.55 e le 17.20. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.25 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.50. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.00.

Giovedì 20 maggio

Tredicesima tappa: Ravenna-Verona (198 chilometri)

Partenza: ore 12.25

Arrivo: ore 16.55-17.20 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00

Foto: LaPresse