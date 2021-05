Abbiamo elencato ieri i quattro grandi favoriti per il prossimo Giro d’Italia 2021 che scatterà sabato da Torino. Due giovanissimi, come Evenepoel e Almeida, oltre alla coppia cinque stelle formata da Bernal e Yates. Nella Corsa Rosa della passata stagione sono stati però gli outsider a far saltare il banco, andiamo a scoprire chi può riprovarci.

Jai Hindley nel è andato vicinissimo al colpaccio, arrendendosi proprio, in Maglia Rosa, nella cronometro conclusiva. Fino ad ora lo scalatore australiano del Team DSM non è riuscito a trovare grandi risultati in questo inizio anno, ma la preparazione era tutta per la Corsa Rosa, dove in salita può assolutamente fare la differenza, sfruttando anche i chilometri in meno nelle prove contro il tempo.

Altro scalatore puro è Mikel Landa che sembra essere tornato quello dei giorni migliori. Sul suo campo è sempre stato performante nelle prime uscite di quest’anno: va a caccia del podio, sfiorato al Tour de France 2020 (fu quarto) e già raggiunto al Giro nel lontano 2015.

Protagonisti nell’ultima Vuelta di Spagna sono stati Hugh Carthy e Dan Martin. Il britannico è esploso in terra iberica agguantando una clamorosa terza posizione, non lontano da Roglic e Carapaz. Sempre attivo in salita anche l’irlandese della Israel Start-Up Nation che potrà sicuramente puntare a far classifica.

Foto: Lapresse