Il Giro d’Italia 2021 si aprirà con una cronometro individuale per le vie di Torino nella giornata di sabato 8 maggio e proprio la prima tappa della Corsa Rosa terrà a battesimo una bicicletta rivoluzionaria. Si tratta della nuova Speedmax CFR TT Disc realizzata da Canyon, la rappresentante dell’ultima generazione delle biciclette da cronometro, pensata in ogni dettaglio aerodinamico e con un pregevole rapporto rigidità/peso. Il mezzo è stato pensato per battere ogni record e frantumare il tempo.

Ne potranno beneficiare gli atleti di Team Movistar e Alpecin-Fenix (presenti al Giro d’Italia), ma anche quelli di Arkea-Samsic e Canyon/Sram Racing in altre occasioni. La nuovissima Speedmax è stata costruita appositamente per fendere l’aria e per permettere ai ciclisti di risparmiare Watt. Soffermiamoci sui dettagli: peso del telaio di appena 1030 grammi (in taglia M), forcella monoscocca da 500 grammi, ruote Zipp in carbonio premium, gruppo SRAM Red AXS eTap, poggiagomiti aeordinamici Ergon, sella Selle Italia Watt.

La bici risparmia 2,7 watt rispetto alla versione precedente, nonostante il passaggio ai freni a disco. Come da regolamento, i professionisti possono utilizzare soltanto soluzioni presenti anche sul mercato e infatti da oggi la Speedmax CFT TT Disc è in vendita a 9.999 euro.

Foto: Lapresse