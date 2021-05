All’ormai imminente Giro d’Italia 2021, la Trek-Segafredo, che rischia addirittura di non poter schierare Vincenzo Nibali, il quale si è infortunato in allenamento poche settimane fa, tornerà ad affidarsi alla coppia composta da Bauke Mollema e Giulio Ciccone. I due guidarono il sodalizio italoamericano alla Corsa Rosa già due anni fa e i risultati furono eccellenti: Mollema quinto in classifica e Ciccone maglia blu e vincitore della tappa regina.

Le gerarchie, quest’anno, verosimilmente saranno sempre quelle del 2019. Mollema, infatti, è un corridore più solido rispetto all’abruzzese e ha il vantaggio di cavarsela in modo decisamente più egregio a cronometro. Il neerlandese, peraltro, è in buona forma, come testimonia la recente top-10 alla Liegi-Bastogne-Liegi, e si è guadagnato i gradi di capitano sulla strada grazie alle ottime prestazioni sfornate in questa prima parte di stagione.

Mollema, nei primi mesi del 2021, ha vinto due gare, una tappa al Tour du Var e il Trofeo Laigueglia, e si è piazzato sul podio sia al GP Industria & Artigianato che al sopraccitato Tour du Var. Ciccone, invece, fin qui è stato più altalenante. Al Tour de la Provence aveva sfiorato un successo di tappa e si era reso protagonista di una bella scalata sul Mont Ventoux. Al Tour du Var, invece, dopo essersi ben comportato nelle prime due frazioni, era crollato nella tappa regina. L’abruzzese, inoltre, non è riuscito a essere protagonista alla Tirreno-Adriatico, mentre alla Volta a Catalunya stava andando forte in salita prima di vedersi costretto al ritiro per via di un problema fisico.

Ciccone, tra l’altro, non attacca il numero alla schiena proprio da quando diede forfait alla Volta a Catalunya. Dunque, sulla sua condizione c’è un punto di domanda, anche se di recente si è allenato in altura e sicuramente punta a fare bene sin dalla prima settimana, la quale offre molte possibilità a un corridore forte in salita ed esplosivo come lui.