E’ stata una prestazione in chiaroscuro quella sfornata oggi da Fernando-Gaviria nella Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021. Il velocista colombiano ha tenuto benissimo sulle varie salite disseminate lungo il tracciato. Tra le ruote veloci, sembrava, in assoluto, colui che pedalava. Durante lo sprint finale, però, valido peraltro solo per la seconda posizione, Gaviria è arrivato alle spalle di tutti gli altri sprinter presenti nel gruppo di testa.

Il settimo posto odierno, per un corridore che ha vinto tappe in tutti e tre i grandi giri, non può certo essere considerato un risultato soddisfacente. Gaviria, da quando ha lasciato la Deceuninck-Quick Step per la UAE Team Emirates, sembra aver perso qualcosa per quanto concerne le punte di velocità. Dopo la prestazione odierna, dunque, sorge spontanea una domanda: Gaviria ha fatto un brutto sprint perché aveva le gambe pesanti a causa delle salite affrontate durante la frazione o perché, effettivamente, non è più rapido come un tempo?

Gaviria, dal canto suo, ha commentato la sua prestazione con le seguenti parole riportate sul sito della UAE Team Emirates: “Sono contento perché essere lì davanti nel finale di oggi dimostra la mia buona condizione e il feeling con la squadra, capace di svolgere un ottimo lavoro. Le gambe erano un po’ stanche negli ultimi metri, ma credo sia normale dopo tutto il lavoro di oggi. Sono sicuro di poter fare ancora molto meglio e poter farmi valere in qualche altra tappa di questo Giro“.

Foto: Lapresse