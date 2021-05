Vincenzo Nibali non sta vivendo un Giro d’Italia molto semplice. Il corridore della Trek-Segafredo è partito da Torino in condizioni precarie dopo la frattura al polso subita in allenamento, ma ha fatto di tutto per poter disputare la Corsa Rosa. Ovviamente la gamba non era dei giorni migliori e non è riuscito a tenere le ruote degli uomini di classifica sullo Zoncolan.

Nella giornata di ieri con arrivo a Cortina d’Ampezzo ha provato a riscattare la sua corsa con un attacco da lontano, poi non andato a buon fine. Ma lo Squalo dello Stretto può recriminare anche per un altro incidente a lui capitato durante le ultime tappe, che ha rischiato di condizionarlo. Anche Nibali è rimasto infatti coinvolto nella maxicaduta di gruppo a Grado nella frazione di domenica; il siciliano ha portato a termine la tappa ma accusando forti dolori al costato.

Il vincitore di due edizioni del Giro ha stretto i denti fino ad oggi ed ha approfittato della giornata di riposo per potersi sottoporre ad una radiografia precauzionale dell’emitorace destro presso la Clinica Giro Mobile. Fortunatamente, il controllo ha evidenziato l’assenza di fratture nella zona incriminata, permettendo dunque a Nibali di poter continuare la sua avventura nella Corsa Rosa per poter arrivare a Milano.

Il tentativo di ieri prima del Giau simboleggia che Vincenzo non vuole fare il figurante fino a domenica. Aspettiamoci altri attacchi da parte sua per lasciare il segno in questa centoquattresima edizione del Giro d’Italia, soprattutto dopo aver scongiurato il pericolo di aver subito un altro infortunio debilitante.