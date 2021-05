Giorno di riposo in Maglia Rosa per Egan Bernal al Giro d’Italia 2021. Dopo dieci tappe il colombiano della Ineos Grenadiers, tra i grandi favoriti per il Trofeo Senza Fine in quel di Milano, è al comando della classifica generale, forse anche prima del previsto: l’obiettivo è ovviamente quello di conservare la leadership nelle prossime due settimane.

Il vincitore del Tour de France 2019 è intervenuto in conferenza stampa (virtuale, con la piattaforma Zoom). Inattesa la prima piazza già da ora: “Sarei stato già contento di non perdere troppo tempo in questa prima parte”. Un rivale come Remco Evenepoel che sta stupendo tutti: “Mi ha sorpreso e penso abbia sorpreso tutti. Evidentemente ha lavorato benissimo, e poi ha tanta classe”.

Pesa la cronometro finale di Milano, dove il belga può sbaragliare la concorrenza. Servirà un gran vantaggio: “Un minuto… sarei al limite. Penso che per stare tranquillo dovrei avere almeno un minuto e mezzo su di lui e su chi a crono va più forte di me”.

Occhio ai tapponi alpini: “In montagna i distacchi saranno importanti. Ci sono tanti rivali ancora in gioco, almeno tutti quelli che hanno meno di un minuto di distacco”.

Domani lo sterrato, tappa insidiosissima: “Sarà molto differente dalla Strade Bianche, gara di un giorno con tanti uomini da classiche. Qui la differenza si farà nei tratti più ripidi e anche prima dell’ingresso in quei settori. Se già non perdessi tempo sarei contento”.

Foto: Lapresse