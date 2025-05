Caleb Ewan si ferma: il ciclista australiano annuncia il suo ritiro a stagione in corso

Caleb Ewan si ferma. Con un lungo messaggio rilasciato sui suoi canali social, infatti, il ciclista australiano della INEOS Grenadiers ha ufficializzato la sua decisione di ritirarsi dal ciclismo professionistico, interrompendo con effetto immediato la sua stagione che, giova ricordarlo, aveva preso il via con due successi importanti. Dopo un lungo periodo di riflessioni, quindi, il nativo di Sydney ha scelto di appendere la bicicletta al chiodo, in maniera (quantomeno a livello di tempistica) sorprendente.

Il velocista classe 1994 chiude, dunque, la sua carriera con il seguente palmares: una tappa alla Vuelta a España 2015, cinque tappe al Giro d’Italia (una nel 2017, due nel 2019 e due nel 2021) e cinque al Tour de France (tre nel 2019 e due nel 2020), oltre alla Brussels Cycling Classic 2019 e alla Classica di Amburgo 2016. Oltre a questi risultati vanta anche due medaglie d’argento ai Mondiali su strada (prova in linea juniores 2012 e Under23 nel 2014), quindi una medaglia d’oro nell’omnium juniores ai Mondiali di Mosca 2011.

Le parole di Caleb Ewan: “Dopo tanti pensieri ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Con effetto immediato. Questo sport è stato larga parte della mia vita, dandomi tante esperienze uniche che porterò con me per sempre. Lungo gli 11 anni della mia carriera ho raggiunto risultati molto più importanti di quello che mi sarei potuto aspettare. Il percorso è stato oltre le mie più rosee aspettative e sono davvero grato per le opportunità e le sfide che ho vissuto”.

“Per tanto tempo – prosegue il post – il mio mondo ha ruotato attorno alle corse. La routine intensa, il sacrificio, la ricerca del costante miglioramento, la voglia di vincere, sono stati il mio ritmo, la mia identità. Ora però non sento più quelle sensazioni che mi hanno spinto per anni. Gli ultimi anni non sono stati semplici ma devo ringraziare la INEOC Grenadiers mi ha dato spazio e nuove emozioni. La mia esperienza nelle ultime due stagioni, specialmente nella seconda parte del 2024, si è fatta sentire nel rapporto con lo sport. Sono felice, scelgo io di fermarmi e sono orgoglioso di quello che ho ottenuto nella mia carriera”.

IL POST DI CALEB EWAN