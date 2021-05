L’ex maglia rosa Alessandro De Marchi (Israel Start-Up) è stato vittima di una brutta caduta, non inquadrata dalle telecamere, nelle prime fasi dell’odierna dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna. Il corridore friulano è stato prima immobilizzato e, successivamente, portato via in ambulanza.

Stante quanto riportato dal telecronista Rai Andrea De Luca, De Marchi ha subito un trauma toracico. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da De Luca, si sospetta che Alessandro abbia subito una frattura della clavicola. Ad ogni modo, il telecronista Rai ha anche fatto sapere che il corridore non ha mai perso conoscenza.

Ad Alessandro, ora, vanno i nostri auguri di pronta guarigione. Il friulano stava facendo un Giro stupendo e aveva avuto anche l’onore di vestire la maglia rosa. Un riconoscimento che ha coronato una carriera fatta di sudore e sacrifici. De Marchi, infatti, è un corridore che da ormai dieci anni lotta per andare in fuga in tutte le gare che fa e ha saputo anche vincere tre tappe alla Vuelta.

Foto: Lapresse