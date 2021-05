Giro di Romandia, tappa di oggi anticipata di 2 ore. La causa, i favoriti e il percorso

Oggi al Giro di Romandia 2021 si svolgerà la penultima tappa, la quale è la più dura in assoluto di quest’edizione della gara svizzera. Si tratta della Sion-Thyon 2000 di 161,3 chilometri. La partenza, a causa del maltempo, è stata anticipata di due ore e si terrà, dunque, alle 10.35. L’arrivo, invece, è previsto attorno alle 15.15.

IL PERCORSO DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2021

Il tracciato prevede la scalata di ben quattro colli, di cui tre di prima categoria. Nell’ordine, le prime tre salite affrontate saranno: Anzère (14,6 km al 6,9%), Lens (3,5 km al 7,7%) e Suen (13,7 km al 6,7%). L’ultima erta di giornata, in vetta alla quale è posto il traguardo, è l’ascesa che porta a Thyon 2000, la quale misura oltre venti chilometri e ha una pendenza media del 7,6%.

I FAVORITI DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2021

I principali favoriti per il successo odierno sono Richie Porte e Geraint Thomas (Ineos), il canadese Michael Woods (Israel Start-UP) e lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Tra gli outsider, invece, troviamo l’australiano Lucas Hamilton (BikeExchange), il francese Clément Champoussin (Ag2r), il leader della classifica generale Marc Soler (Movistar), il basco Ion Izagirre (Astana) e la coppia di giovanissimi della DSM composta da Thymen Arensman e Ilan Van Wilder. In casa Italia, gli uomini che possono lottare per un piazzamento di pregio sono i due alfieri della Deceuninck-Quick Step Fausto Masnada e Mattia Cattaneo e il siciliano della Bahrain Victorious Damiano Caruso.

DOVE SEGUIRE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2021

Sarà possibile seguire la quarta tappa del Giro di Romandia 2021 in diretta tv su Eurosport 2, dalle ore 14.00, e in streaming, dalle ore 13.30, su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade in gara.

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2021

Orario di partenza: 10.35

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport