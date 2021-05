Football, Prima Divisione 2021: i Seamen vincono il derby, i Ducks passano a Firenze, Panthers sempre in vetta

La quinta settimana della Prima Divisione italiana di football americano 2021 non ha certo lesinato in fatto di emozioni e, soprattutto, di punti. Le squadre hanno segnato con il pallottoliere, con gli attacchi che hanno assolutamente messo nell’angolo le difese. Abbiamo assistito al ritorno in scena del derby di Milano, con i Seamen che hanno regolato i Rhinos, mentre i Ducks Lazio hanno sbancato Firenze con un finale clamoroso. In vetta alla classifica rimangono saldamente i Panthers Parma, che si sbarazzano dei Dolphins Ancona in uno scontro già indirizzato nel primo quarto.

I MATCH DELLA QUINTA SETTIMANA

Seamen Milano – Rhinos Milano 55-30: il derby tanto atteso, si risolve in una prova di forza clamorosa dei campioni in carica. I Seamen, infatti, scappano via già nel primo quarto con un parziale di 17-0 grazie ai TD di DiTunisi da 18yds su lancio di Zahradka, quindi Bouah, sempre imbeccato dal QB dei Seamen. Nel secondo periodo reazione rabbiosa dei Rhinos, che vanno in meta con Sharsh (due volte su ricezione), quindi Guillet, sempre su passaggio del QB Rescigno. Ma i Seamen non si scompongono e limitano i danni al 36-22 di metà gara. Nella ripresa le difese salgono di livello e si chiude con un parziale di 19-8 per i campioni in carica, che vanno a segno con Santagostino e Flores su passaggio del solito Zahradka.

Guelfi Firenze – Ducks Lazio 39-43: grande spettacolo anche nel match tra Guelfi e Ducks. Dopo un primo quarto chiuso sul 6-0 grazie alla corsa di Johnson, gli attacchi si scatenano. I padroni di casa chiudono avanti a metà gara con il punteggio di 19-18 dopo le mete di Costanzi su lancio di Fimiani e la seconda corsa in end zone di Johnson. I Ducks rispondono con Casey che lancia in meta Rinaldi, Hazel e Iudicone. Nel terzo periodo i fiorentini sembrano volare verso il successo con le due mete su corsa dell’imprendibile Johnson per il 33-18, ma gli ospiti chiudono con un parziale clamoroso di 25-6 e acciuffano il successo grazie ad un Casey fenomenale che domina su lancio con le mete di Arca, Hazel, Iudicone e ancora Hazel.

Panthers Parma – Dolphins Ancona 33-14: gli emiliani proseguono nel loro percorso netto in vetta alla classifica e mettono subito le cose in chiaro contro i Dolphins, con un primo quarto da 21-0 con il passaggio di Hennessy per Alinovi e le corse di Pooda e Avalli. Nel secondo periodo i marchigiani si sbloccano, ma al riposo il punteggio è di 24-7 per i padroni di casa. Nella ripresa le difese salgono di livello, ma gli anconetani non riescono a riaprire il match, che va in archivio con un comodo 33-14 per i Panthers.

I RISULTATI DELLA QUINTA SETTIMANA DELLA PRIMA DIVISIONE

SEAMEN Milano – RHINOS Milano 55-30

PANTHERS Parma – DOLPHINS Ancona 33-14

GUELFI Firenze – DUCKS Lazio 39-43

Riposano: WARRIORS Bologna

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA DIVISIONE 2021

PANTHERS 4 – 0

SEAMEN 4 – 1

DOLPHINS 2 – 2

DUCKS 2 – 2

GUELFI 1 – 3

WARRIORS 1 – 3

RHINOS 1 – 4

Foto: Pier Colombo