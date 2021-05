F1, VIDEO: una gomma sgonfia nel pit stop di Antonio Giovinazzi

Quando un pit stop può rivelarsi fatale. Nel corso del nono giro del Gp di Spagna di F1, la direzione di gara chiama l’uscita della safety car per consentire ai marshall il recupero e la rimozione dell’Alpha Tauri di Tsunoda, fermatasi in un punto pericoloso della pista, dalla curva 10: una mossa questa che induce molte auto a rientrare ai box per un repentino cambio gomme.

Fra queste c’è anche l’Alfa Romeo guidata da Antonio Giovinazzi: il pilota italiano arriva in pit lane, nella sua piazzola, per far iniziare ai suoi meccanici le operazioni del caso, ma quando tutto sembra pronto alla sostituzione degli pneumatici, ecco il problema.

Una gomma, pronta per essere montata sulla monoposto, è sgonfia. Ciò comporta la sostituzione di tutto il treno di ruote e una grossa perdita di tempo. Ecco il video dell’episodio.





FOTO: Lapresse