F1 su TV8, programma GP Monaco 2021: orari gratis e in chiaro

Il weekend di gara del GP di Monaco è già cominciato quest’oggi con le prime prove libere del giovedì, per poi proseguire sabato e domenica con le qualifiche e soprattutto con la gara monegasca valida come quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Nuovo capitolo della battaglia iridata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con le seconde guide di Mercedes e Red Bull che proveranno a battere un colpo per interrompere il duopolio anglo-olandese di inizio campionato. Oltre a Valtteri Bottas e Sergio Perez, la lotta per il podio potrebbe coinvolgere anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e altri team del midfield come McLaren, AlphaTauri e Alpine.

Il Gran Premio di Monaco 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in diretta tv su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del quinto round stagionale della Formula 1.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle qualifiche e del GP Monaco 2021 di F1:

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Sabato 22 maggio

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 22 maggio

ore 8.20-9.10, F2, Gara 2, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 17.15-18.20, F2, Gara 3, diretta

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse