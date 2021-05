Miglior risultato stagionale in gara per Sergio Perez, che ha chiuso in quarta posizione il Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terza tappa del Mondiale di F1. Il messicano della Red Bull ha pagato dazio in partenza a Portimao, perdendo subito troppo terreno dal terzetto di testa, ma quando si è ripreso la quarta piazza ha messo in evidenza un buon passo.

“Speravo in un risultato migliore onestamente. Qualificarmi quarto e finire quarto in gara non è il massimo. Non ho avuto problemi in gara, ma nel complesso ci sono degli aspetti positivi. Sono riuscito a sentire bene la macchina, spero di poter fare un passo migliore nei prossimi Gran Premi per lottare con i primi 3″, ha detto Checo ai microfoni di Sky Sport.

“È una gran bella sfida perché abbiamo una macchina molto competitiva – prosegue il nativo di Guadalajara – Mi sto adattando alla nuova vettura e ci vuole ancora un po’ di tempo. Mi sto ambientando bene, Max è un ragazzo semplice e di grande talento. Sa quello che vuole dalla macchina e dal team, stiamo lavorando molto bene insieme per cercare di far crescere la squadra”.

“Cosa mi manca per lottare con le Mercedes? Ieri in qualifica le condizioni erano molto complicate ed in questi casi i nuovi arrivati fanno un po’ più di fatica nella gestione delle gomme. Speriamo a Barcellona di essere più competitivi“, conclude Perez.

Foto: Lapresse