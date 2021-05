Non è stato l’inizio di Mondiale che sognava Sebastian Vettel in F1. Il tedesco, costretto a lasciare la Ferrari dopo sei anni, ha accettato di calarsi nell’abitacolo dell’Aston Martin (ex Racing Point), ma i risultati non sono stati dei migliori. La monoposto britannica, infatti, ha sofferto molto per le modifiche tecniche imposte dal regolamento 2021 relative al fondo. La perdita di carico aerodinamico del 10%, voluta per non andare a creare problemi sulle gomme, si è fatta sentire e Seb e il team stanno facendo fatica.

In più il teutonico, finora, non è stato efficace come avrebbe desiderato nel confronto diretto con il compagno di squadra Lance Stroll: Vettel non ha ottenuto punti nei primi quattro round, mentre Stroll ne ha incamerati 5. E’ chiaro che il quattro volte iridato fatichi a sentire sua la macchina sia per il poco tempo a disposizione nell’adattamento alla monoposto che per le problematiche legate al posteriore. Non è un mistero, infatti, che lo stile di guida di Sebastian prediliga un retrotreno molto stabile e pertanto una macchina che sia più sottosterzante che sovrasterzante.

Ecco che a Monaco, sede del prossimo weekend, Vettel spera di rifarsi e di dare un connotato diverso al suo 2021: “In questo momento non siamo dove vogliamo essere, ma stiamo facendo dei piccoli passi avanti e dobbiamo continuare in questa direzione”, le parole del tedesco nel corso della conferenza stampa.

A Sebastian è stato chiesto anche un parere sul confronto iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, sulla base della sua esperienza passata: “Le mie sfide con Lewis non sono andate bene per me e credo che invece Max voglia avere successo contro di lui. Quindi è meglio che non gli dia dei consigli”, ha tagliato corto il pilota dell’Aston Martin.

Foto: LaPresse