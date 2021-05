Non vi sono dubbi che il britannico Lando Norris sia tra i piloti più “on fire” della griglia di partenza del Mondiale 2021 di F1. Il racing driver della McLaren ha sciorinato grande prestazioni con la monoposto di Woking, recitando un ruolo da protagonista nella lotta con la Ferrari.

Lando, al momento, sta nettamente vincendo il confronto interno con l’australiano Daniel Ricciardo e non era così scontato alla vigilia di questo campionato, conoscendo le qualità di quest’ultimo. Pertanto, Norris vorrà dar seguito alle proprie prestazioni in vista del prossimo GP di Spagna, sede del quarto round del Mondiale.

“Sono contento di essere in Spagna. Siamo in buonissimo momento di forma, quindi cercheremo di continuare così, facendo più punti possibile. Siamo ancora all’inizio di questo campionato, quindi ripeterci rispetto a quanto fatto vedere sarebbe una gran cosa. Dobbiamo continuare a seguire questa strada, facendo il meglio possibile. Mi auguro di fare bene nelle qualifiche, per poi avere un avvio di gara migliore e far valere le qualità della mia macchina. Mi sono molto fiducioso in vista del round in Catalogna“, le parole del britannico in conferenza stampa.

Foto: LaPresse