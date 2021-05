F1 in tv, orari GP Monaco 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta, differite, repliche

Cresce l’attesa a Montecarlo in vista del Gran Premio di Monaco 2021, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, che scatterà quest’oggi a partire dalle ore 15.00 italiane. La Ferrari ha conquistato una rocambolesca pole position nella giornata di ieri grazie a Charles Leclerc, andato poi a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine.

In seconda posizione (al netto di un eventuale sostituzione del cambio da parte del pole-man) partirà la Red Bull di Max Verstappen, mentre la seconda fila è composta dalla Mercedes di Valtteri Bottas e dalla Ferrari di Carlos Sainz. Bisogna scorrere fino alla quarta fila invece per trovare il leader iridato Lewis Hamilton, solo 7° in qualifica, con la seconda Red Bull di Sergio Perez in nona posizione.

Il Gran Premio di Monaco 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara in diretta tv su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo di Montecarlo.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Monaco 2021 di F1:

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

Programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Repliche Sky Sport F1: ore 18.00, 20.00, 22.00

La programmazione di TV8/HD

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse