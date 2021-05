F1 in streaming, GP Spagna 2021: come guardare la gara sul web. Orario e link utili

Oggi, alle ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport e su TV8), prenderà il via il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló vivremo una gara appassionante.

In primis, ci si aspetta il solito confronto per la vittoria tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico, ieri, è entrato nella storia siglando la pole-position numero 100 della sua carriera e ha voglia di confermarsi in gara con la Mercedes. Dal canto suo, l’alfiere della Red Bull ha voglia di invertire il trend, centrando quel successo che gli permetterebbe di avvicinarsi in classifica generale al britannico, facendo capire che questo titolo sarà lottato fino alla fine.

In secondo luogo, la Ferrari ha voglia di stupire. E’ dato ormai assodato che, salvo problemi di affidabilità o errori dei due team già citati, pensare al podio è molto difficile per non dire impossibile. Pertanto la Rossa ha nel mirino la quarta/quinta piazza, visti i problemi del messicano della Red Bull Sergio Perez. La sfida, come al solito, sarà con la McLaren, che in gara esprime qualcosa di meglio rispetto alle qualifiche. Non resta che attendere il giudizio della pista.

Come si può vedere il GP di Spagna 2021 in diretta streaming? Come si può guardare la gara di F1 sul web? Potrete collegarvi su Sky Go e su Now TV se siete abbonati alle due piattaforme. Di seguito tutti i link utili per seguire il GP di Spagna a partire dalle ore 15.00.

F1 IN STREAMING, COME VEDERE IN DIRETTA IL GP DI SPAGNA 2021

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU SKY GO

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU NOW TV

