F1, Griglia di partenza GP Montecarlo 2021: Charles Leclerc in pole position, la Ferrari non sostituisce il cambio. Schieramento Monaco

Charles Leclerc scatterà dalla pole position nel GP di Monaco 2021, in programma oggi pomeriggio dalle ore 15.00 sul tracciato cittadino di Montecarlo. Il pilota della Ferrari si era guadagnato la possibilità di partire al palo grazie all’eccellente giro confezionato nelle qualifiche di ieri, ma a due minuti dal termine della sessione era andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine e si temeva per il cambio della sua monoposto. La sostituzione della scatola, infatti, sarebbe valsa una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza e il monegasco avrebbe dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria di fronte al proprio pubblico.

Dopo una notte di apprensione e di paura, le accurate verifiche effettuate dagli uomini di Maranello hanno scongiurato danni consistenti al cambio e dunque non sarà necessario montare una nuova unità sulla vettura del 23enne. Charles Leclerc può così tirare un sospiro di sollievo, conserva la sua pole position e oggi pomeriggio inseguirà un clamoroso successo dopo un 2020 terribile per il Cavallino Rampante. Non cambia dunque lo schieramento di partenza rispetto a quando accaduto nelle qualifiche di ieri pomeriggio.

Charles Leclerc sarà affiancato in prima fila dalla Red Bull di Max Verstappen, alle loro spalle partiranno la Mercedes di Valtteri Bottas e l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz. Lewis Hamilton sarà chiamato a una rimonta dalla settima piazzola con la seconda Mercedes, davanti a lui ci sarano anche la McLaren di Lando Norris e la AlphaTauri di Pierre Gasly.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Monaco 2021. L’appuntamento con la gara tra i muretti di Montecarlo è per oggi pomeriggio (ore 15.00), si correrà in condizioni di asciutto ma gli incidenti sono sempre dietro l’angolo e può succedere davvero di tutto. Grande attesa per la decisione della Ferrari in merito all’eventuale sostituzione del cambio sulla monoposto di Charles Leclerc, sarà una mattinata rovente.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2021

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. George Russell (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Mick Schumacher (Haas)

Foto: Lapresse