F1, GP Spagna 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 7 maggio

Dal circuito di Barcellona mancano poche ore alle prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale di F1 2021. Dopo le emozioni del Portogallo un nuovo fine settimana di azione è in programma in una pista in cui ci attendiamo un nuovo capitolo della battaglia tra Mercedes e Red Bull.

I protagonisti si preparano a scendere in pista in un impianto che è stato modificato nel corso dell’inverno. Ricordiamo infatti che la FIA, la Dorna ed i gestori dell’autodromo che sorge nei pressi di Barcellona hanno deciso di cambiare il disegno della curva 10, piega che immette nell’ultimo tortuoso settore. Questo tratto è diventato molto più ampio e ricorda molto il disegno originale, cambiato nel corso degli anni.

Lewis Hamilton (Mercedes) approda in Catalogna da favorito dopo aver vinto l’evento tra i sali e scendi dell’Algarve davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed al finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Il sette volte campione del mondo inglese guida al momento la graduatoria generale con due affermazioni all’attivo.

Le prove libere del Gran Premio di Spagna saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV permetteranno a tutti gli appassionati di assistere alla diretta streaming, mentre OA Sport seguirà l’intera giornata con la Diretta Live delle due sessioni. Le due ore di libere non saranno visibili su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky).

Programma prove libere GP Spagna F1 2021

Venerdì 7 maggio

11.30– 12.30 – Prove libere 1

15.00- 16.00 – Prove libere 2

Dove seguire le prove libere del Gran Premio Spagna F1 2021

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse