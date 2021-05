Oggi domenica 2 maggio (ore 16.00) si disputa il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul complesso tracciato lusitano, caratterizzato da diversi saliscendi e da passaggi impegnativi per i piloti pronti a darsi battaglia in una gara che potrebbe riservare alcuni colpi di scena. L’anno scorso fu una perturbazione nelle fasi iniziali a rimescolare le carte in tavola, vedremo se quest’anno ci saranno alcuni episodi in grado di regalare incertezza e imprevedibilità.

Le prime sorprese sono già arrivate durante le qualifiche dove Valtteri Bottas ha strappato la pole position battendo per un soffio il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese scatterà al palo e proverà a girare in testa alla prima curva, ma è ben consapevole che il britannico tenterà il sorpasso in ogni occasione. Le due Mercedes sembrano avere una marcia in più, mentre le Red Bull appaiono un po’ più in difficoltà anche se Max Verstappen e Sergio Perez si sono piazzati subito alle spalle delle due Frecce d’Argento. L’olandese sta battagliando con Hamilton per il campionato e non può commettere errori.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00

Le Ferrari cercheranno di chiudere alle spalle delle due scuderie più quotate. Carlos Sainz scatterà in quinta posizione, Charles Leclerc partirà dall’ottava casella: i due alfieri del Cavallino Rampante sperano di ottenere un buon risultato, la sfida con McLaren, Alpine e AlphaTauri è aperta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

GP PORTOGALLO F1 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 MAGGIO:

16.00 Gara

GP PORTOGALLO F1 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Gara in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 17.50.

Gara in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming su tv8.it alle ore 17.50.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.00, 21.00, 00.30 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse