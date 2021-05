Alle ore 15.00 di oggi (domenica 23 maggio) scatterà il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato cittadino di Montecarlo. Tra barriere, muretti e guard-rail del Principato si disputa uno degli eventi più spettacolari, affascinanti e prestigiosi dell’intero campionato. L’appuntamento più glamour per la Formula Uno torna a essere protagonista dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria e si preannuncia grande spettacolo in questo intenso pomeriggio in Riviera.

Spesso le qualifiche del sabato risultano determinanti per l’esito della gara della domenica, poiché è estremamente difficile sorpassare su questo circuito dove lo spazio per effettuare delle manovre è praticamente inesistente. La pole-position è fondamentale per poter puntare al successo e Charles Leclerc è riuscito a conquistarla in maniera perentoria, ma poi è andato a sbattere con la sua Ferrari in uscita dalla chicane delle Piscine e c’è apprensione: la Scuderia di Maranello deve decidere se sostituire il cambio, nel caso in cui venga montata una nuova unità il monegasco dovrà retrocedere in quinta posizione.

Sarà una gara tutta da vivere perché Carlos Sainz è quarto con l’altra Ferrari, subito alle spalle di Max Verstappen e Valtteri Bottas. Lewis Hamilton è invece soltanto settimo dietro anche a Lando Norris e Pierre Gasly, il sette volte Campione del Mondo sarà chiamato a una rimonta furiosa per evitare di farsi avvicinare troppo da Verstappen in classifica generale. Antonio Giovinazzi partirà dalla decima piazzola e inseguirà i primi punti di questa stagione. Condizioni meteo perfette, si preannunciano sole e temperature nella media stagionale. Ovviamente gli incidenti e le safety car sono sempre dietro l’angolo.

Tutti gli appassionati di F1 potranno gustarsi il GP di Monaco 2021 in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite). Si tratterà dell’ultimo appuntamento fruibile anche per i non abbonanti prima del GP d’Italia a Monza (durante tutta l’estate non ci saranno weekend di gara su TV8). Naturalmente l’evento di Montecarlo potrà essere seguito anche sui canali di Sky per tutti gli abbonati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP MONACO F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 23 MAGGIO:

15.00 GP Monaco 2021 – Gara

GP MONTECARLO F1 2021: COME VEDERLO SU TV8

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

GP MONTECARLO F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Diretta streaming su tv8.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse