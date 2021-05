Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma da venerdì 7 a domenica 9 maggio sulla pista catalana del Montmelò. Si tratta di un appuntamento molto atteso da parte degli appassionati iberici, che non potranno però supportare dal vivo (weekend a porte chiuse) i propri beniamini presenti in griglia: Carlos Sainz e Fernando Alonso.

Il due volte campione del mondo, tornato quest’anno in Formula 1 con Alpine dopo due stagioni trascorse in altre categorie, non ha brillato particolarmente sinora nel confronto diretto con il compagno di squadra Esteban Ocon, attirando su di sé molte critiche specialmente dopo l’eliminazione in Q2 durante le qualifiche del GP del Portogallo.

“Sono incredulo di fronte alla rapidità con cui la gente arriva a delle conclusioni. Non credo che i fan si rendano conto di quanto sia difficile e competitiva la Formula 1 con il livello di piloti e di vetture attuale. Con così tanti piloti che hanno esperienza e si sono ambientati già da tempo nelle loro squadre, se sei lontano dalla Formula 1 anche solo per due anni è normale che finisci per pagare qualcosa in gara e al sabato“, ha dichiarato Sainz in una conferenza del suo sponsor Estrella Galicia.

“Come abbiamo già visto Fernando si mette alle spalle tutto, domenica ha fatto una grande gara – prosegue il nuovo pilota della Ferrari (fonte: Corriere dello Sport) – Noi tutti stiamo cercando di adattarci il più presto possibile, ma nessuno ha la bacchetta magica: possiamo solo lavorare sulla base della nostra esperienza. Se fai un buon lavoro, improvvisamente tutte quelle critiche diventano ammirazione ed è così che funziona il nostro sport: da un giorno all’altro diventi un buon pilota“.

Foto: Lapresse