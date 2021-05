Un giovedì di soddisfazione e un po’ da sogno per la Ferrari a Montecarlo. Il day-1 del weekend nel Principato, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2021 di F1, è stato decisamente positivo per la Rossa che ha piazzato il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz in prima e in seconda posizione al termine della FP2.

Oggi, nella giornata in cui non si gira in terra monegasca, si è un po’ fatto il punto della situazione. Ci si aspetta, infatti, che Mercedes e Red Bull vengano fuori, soprattutto lavorando sulla messa a punto. Stando a quanto dichiarato dai piloti dei due top team, non è stata ancora trovata la quadra desiderata e la Ferrari è stata quella che più velocemente si è adattata alle caratteristiche del circuito cittadino.

A esporre il proprio pensiero a riguardo è stato Sainz, intervistato da Sky Sport: “Prima fila? Sognare è gratis e stasera andrò a letto sognando ma consapevole che non sarà facile perché Mercedes e Red Bull sono superiori e dovrebbero stare davanti. Ma chi lo sa noi continuiamo a lavorare e vedremo“, le parole dell’iberico.

Un buon approccio quello di Carlos con la squadra e un feeling con la vettura in ascesa, tenuto conto del poco tempo avuto a disposizione nei test pre-stagionali: “Sto andando forte in qualifica e mi mancano i dettagli per un weekend perfetto. E speriamo che arrivi qui a Montecarlo. Quello che voglio è arrivare a fare ogni fine settimana di gara al 100%, non solo uno“.

Un buon clima in squadra e un bel rapporto con il compagno di squadra Leclerc: “Con lui mi trovo bene e abbiamo molte cose da fare insieme. E poi giochiamo a padel, a scacchi, a golf. A lui piacciono il mare e le barche come piacciono a me. Abbiamo tante cose in comune e parliamo tanto. Siamo abbastanza simili“, ha sottolineato Sainz.

Foto: LaPresse