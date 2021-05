Antonio Giovinazzi esprime il proprio parere al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della F1 2021. Il pugliese termina al dodicesimo posto la competizione odierna, una prova che lo ha visto più volte protagonista in diverse battaglia.

Anche oggi la fortuna non ha aiutato l’italiano che, al termine del primo giro, è stato tamponato involontariamente dal compagno di box. Il finnico Kimi Raikkonen ha colpito l’Alfa Romeo #99 sul rettilineo principale, una situazione che ha portato al ritiro l’ex campione del mondo della Ferrari.

Ai microfoni di Sky Sport Giovinazzi ha affermato: “Sapevamo che fosse possibile recuperare oggi durante la corsa. Non siamo riusciti a raggiungere la zona punto. Il dodicesimo posto è uguale a quello ottenuto nelle qualifiche, abbiamo mantenuto la nostra posizione. Mi sono divertito in pista con Alonso nella prima fase e con Vettel negli ultimi giri”.

Il giovane pilota della Ferrari ha chiuso commentando: “Avevo paura di aver forato dopo il contatto con Kimi, ma fortunatamente non è stato così. Al momento l’AlphaTauri è più forte di noi, siamo migliorati, ma non riusciamo ad entrare con costanza in Top10. Ci aspettavamo un miglioramento di Alpine. Con il caldo potremmo fare meglio. Non voglio parlare pronostici per la prossima gara, vedremo come andrà”.

Foto: LaPresse