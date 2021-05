F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Portogallo 2021, palinsesto Sky e TV8

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in quel di Portimao verso la partenza del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito dell’Algarve si appresta ad ospitare una gara del circus per il secondo anno di seguito, dopo la rocambolesca e spettacolare edizione del 2020.

Quest’oggi la Mercedes occupa tutta la prima fila con Valtteri Bottas in pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila sono presenti le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Grande incertezza alle spalle dei primi quattro, con sette team diversi in lotta per la zona punti e per le posizioni di prestigio a ridosso del podio. Ferrari è la terza scuderia che può contare entrambi i piloti nella top10, con Carlos Sainz 5° e Charles Leclerc 8°.

Il Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita alle ore 18.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del terzo GP della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Portogallo 2021 di F1:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 2 maggio

ore 16.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 2 maggio

ore 18.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse