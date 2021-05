Europei baseball 2021: calendario partite Italia, date e programma

Il calendario dell’edizione italiana degli Europei di baseball 2021, in programma in Piemonte, è stato rilasciato e promette di dare spettacolo tra Avigliana, Settimo Torinese e Torino, le tre città prescelte per dar vita al massimo campionato continentale.

Nelle scorse settimane sono stati diramati i quattro gironi. Nel gruppo A c’è l’Italia, con Austria, Belgio e la vincitrice della qualificazione di Utena; nel gruppo B troviamo Spagna, Croazia, Germania e vincitrice della qualificazione di Belgrado; nel gruppo C al via Israele, Gran Bretagna, Francia e vincitrice della qualificazione di Mosca; nel gruppo D, infine, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca e vincitrice della qualificazione di Bratislava.

Di seguito il calendario delle partite, in programma dal 12 al 19 settembre in territorio piemontese con un massimo di 8 al giorno, dall’incontro inaugurale alla finale in un format che è stato allargato e mantenuto semplice. Il presente calendario può essere modificato in funzione delle esigenze dell’Italia.

EUROPEI 2021: IL CALENDARIO

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 10:00 Svezia-Repubblica Ceca (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Croazia-Germania (Torino)

Ore 11:00 Austria-Belgio (Avigliana)

Ore 15:00 Italia-QR Utena (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Olanda-QR Bratislava (Torino)

Ore 16:00 Spagna-QR Belgrado (Avigliana)

Ore 20:30 Israele-QR Mosca (Torino)

Ore 20:30 Gran Bretagna-Francia (Avigliana)

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 10:00 QR Bratislava-Svezia (Settimo Torinese)

Ore 10:30 QR Utena-Austria (Torino)

Ore 11:00 QR Belgrado-Croazia (Avigliana)

Ore 15:00 Germania-Spagna (Settimo Torinese)

Ore 15:30 QR Mosca-Gran Bretagna (Torino)

Ore 16:00 Francia-Israele (Avigliana)

Ore 20:30 Italia-Belgio (Torino)

Ore 20:30 Repubblica Ceca-Olanda (Avigliana)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 10:00 Israele-Gran Bretagna (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Francia-QR Mosca (Torino)

Ore 11:00 Germania-QR Belgrado (Avigliana)

Ore 15:00 Olanda-Svezia (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Repubblica Ceca-QR Bratislava (Torino)

Ore 16:00 Belgio-QR Utena (Avigliana)

Ore 20:30 Spagna-Croazia (Torino)

Ore 20:30 Italia-Austria (Avigliana)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 15:00 Relegazione B4-C3 (G26, Settimo Torinese)

Ore 15:30 Relegazione B3-C4 (G28, Torino)

Ore 16:00 Relegazione A3-D4 (G25, Avigliana)

Ore 20:30 Relegazione A4-D3 (G27, Avigliana)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 10:30 Relegazione W25-W26 (G29, Torino)

Ore 15:00 Quarti di finale A1-B2 (G31, Settimo Torinese)

Ore 15:30 Quarti di finale B1-A2 (G33, Torino)

Ore 16:00 Relegazione W27-W28 (G30, Avigliana)

Ore 20:30 Quarti di finale C1-D2 (G32, Avigliana)

Ore 20:30 Quarti di finale D1-C2 (G34, Torino)

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 10:00 Relegazione L25-L26 (G35, Settimo Torinese)

Ore 10:30 Relegazione L27-L28 (G36, Torino)

Ore 15:00 Semifinale 5°-8° posto L33-L34 (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Semifinale 5°-8° posto L31-L32 (Torino)

Ore 16:00 Semifinale W33-W34 (Avigliana)

Ore 20:30 Semifinale W31-W32 (Avigliana)

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 10:00 Finale 15°-16° posto (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Finale 13°-14° posto (Torino)

Ore 11:00 Finale 11°-12° posto (Avigliana)

Ore 15:00 Finale 7°-8° posto (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Finale 9°-10° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 5°-6° posto (Avigliana)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 15:00 Finale 3°-4° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto (Torino)

Foto: FIBS / EzR NADOC