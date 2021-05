DIRETTA F1, GP Monaco LIVE: orari prove libere, streaming, tv

Mancano poche ore per le prove libere del Gran Premio di Monaco, quinta tappa del Mondiale F1 2021. Dopo le emozioni dell’appuntamento spagnolo del Montmelò tutto è pronto per una delle corse più affascinanti dell’intero calendario.

Tra i muretti di Montecarlo tornano a rombare i motori dopo una stagione di assenza. Ricordiamo infatti che l’emergenza sanitaria ha costretto la massima formula a rinunciare nel 2020 ad una delle sue gare più iconiche.

Domani, giovedì 20 maggio, si inizierà a girare come da tradizione. Non vi sarà, invece, attività nella giornata di venerdì che è riservata alle altre categorie che gareggiano in supporto alla F1. Due sessioni sono previste per domani, entrambe da 60 minuti.

Le prove libere del quinto atto del campionato saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) si limiterà alla diffusione in chiaro delle qualifiche e della gara che scatterà come di consuetudine alle 15.00. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming delle due libere di domani, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP MONACO F1 2021

Giovedì 20 maggio

Ore 11.30-12.30 – Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 – Prove libere 2

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE DEL GP DI MONACO 2021

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Diretta Live su OA Sport

Foto: LaPresse