De Carolis-Richards oggi, Europeo supermedi: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 15 maggio va in scena la sfida tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards, incontro valido per l’Europeo dei pesi supermedi. A Manchester (Gran Bretagna) si disputa questa attesissima contesa, che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente.

Il pugile italiano avrà a disposizione una delle ultime chance della sua carriera per tornare ai vertici internazionali: dopo essere stato Campione del Mondo WBA nel 2016, il romano ha avuto alcune battute a vuoto e ora prova a risalire in cima. La corona continentale potrebbe rappresentare un lasciapassare per disputare match dal sapore iridato. Sarà un compito molto arduo per il 36enne, perché di fronte si troverà un avversario di otto anni più giovane, imbattuto e che combatterà in casa visto che è britannico.

Il 36enne, che vanta un record di 28 vittorie, 9 sconfitte e 1 pareggio, incrocerà i guantoni con l’imbattuto Lerrone Richards. Il ribattezzato Sniper The Boss ha 28 anni e si è imposto in 14 occasioni. Il suo ultimo combattimento risale al 4 aprile 2020, quando regolò il connazionale Timo Laine. In carriera ha vinto il sempre prestigioso titolo del Commonwealth nel 2019 contro Lennox Clarke. Sulla carta il padrone di casa parte con i favori del pronostico, ma Giovanni De Carolis si è ben allenato e ha l’esperienza giusta per tentare il colpaccio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Giovanni De Carolis-Lerrone Richards, match per l’Europeo dei pesi supermedi. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DE CAROLIS-RICHARDS, EUROPEO SUPERMEDI : PROGRAMMA

SABATO 15 MAGGIO:

22.30 (circa) Giovanni De Carolis-Lerrone Richards – Europeo supermedi

FIGHT CARD COMPLETA, INIZIO ORE 19:00

Ellis Hopkins-Borislava Goranova – Welter donne

Dalton Smith-Lee Appleyard – Titolo inglese supermedi

Tommy McCarthy-Alexandru Jur – Europeo massimi leggeri

Gamal Yafai-Jason Cunningham – Europeo supergallo

Joshua Buatsi-Daniel Dos Santos – Internazionale WBA mediomassimi

DE CAROLIS-RICHARDS, EUROPEO SUPERMEDI : TV E ST R EAMING

