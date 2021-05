De Carolis-Richards, Europeo pesi supermedi: programma, orario, tv, streaming

Notte a Manchester per Giovanni De Carolis, che a 36 anni va a sfidare il britannico Lerrone Richards in quella che forse è la sua ultima chance di riprendersi un titolo importante, e cioè l’Europeo dei pesi supermedi,dopo una lunga e onorata carriera.

Il main event di questa serata doveva essere l’unificazione del titolo mondiale femminile dei pesi superpiuma tra Terry Harper e Hyun Mi Choi, ma l’inglese ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio, l’ennesimo, alla mano, e per questo la fight card è rimasta orfana di un combattimento. Pertanto, ne vedremo cinque, e tutti di livello, con personaggi che hanno ognuno una storia diversa e valida all’interno della boxe. Per De Carolis è il primo combattimento in assoluto in Gran Bretagna: era già salito sul ring in Ucraina, Danimarca, Germania (tanta) e Australia.

Il combattimento tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards si terrà nella serata di sabato 15 maggio, ed è all’interno della riunione che ha per main event Buatsi-Dos Santos. Si terrà alle ore 22:30 circa. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DE CAROLIS-RICHARDS, EUROPEO SUPERMEDI : PROGRAMMA

SABATO 15 MAGGIO

FIGHT CARD, INIZIO ORE 20:00

Dalton Smith-Lee Appleyard – Titolo inglese supermedi

Tommy McCarthy-Alexandru Jur – Europeo massimi leggeri

Gamal Yafai-Jason Cunningham – Europeo supergallo

Giovanni De Carolis-Lerrone Richards – Europeo supermedi

Joshua Buatsi-Daniel Dos Santos – Internazionale WBA mediomassimi

DE CAROLIS-RICHARDS, EUROPEO SUPERMEDI : STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

