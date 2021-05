Stanno per volgersi al termine per l’Italia i Mondiali femminili di curling a Calgary. Una rassegna iridata che ha dato poche soddisfazioni alla squadra azzurra, che ha subito nella notte la dodicesima sconfitta del suo Mondiale. Questa volta l’Italia è stata battuta dalla Cina per 6-4, restando sempre al penultimo posto della classifica.

Grande equilibrio nei primi end, con l’Italia aveva conquistato un punto nel secondo e con la Cina subito pronta a pareggiare nel terzo. Azzurre nuovamente avanti per 2-1, ma è il sesto end a fare la differenza, con le asiatiche che hanno ottenuto ben quattro punti. E’ un vantaggio troppo importante per la Cina che riesce a gestire la rimonta dell’Italia, che mette a segno un punto anche nel sesto ed ottavo end.

Come detto la squadra azzurra resta ferma al penultimo posto, appena davanti all’Estonia che ha una partita in meno. Per la Cina è una vittoria importante, perchè le asiatiche tengono ancora viva la fiammella della qualificazione anche se servirà un miracolo. L’Italia chiuderà il suo Mondiale contro la Svezia, nazionale già qualificata per le semifinali.

FOTO Shutterstock