Conegliano-VakifBank Istanbul oggi: orario, tv, programma, streaming Finale Champions League volley femminile

Oggi sabato 1° maggio (ore 17.00) va in scena la Finale della Champions League 2021 di volley femminile. All’AGSM Forum di Verona si assegna il massimo trofeo europeo e si conclude la stagione riservata ai club. Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul in una partita secca, da tutto o niente: chi vince alza al cielo la Coppa, chi perde torna a casa con le mosche in mano. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per le venete, che avranno il vantaggio di giocare in Italia ma non potranno usufruire del pubblico sugli spalti visto che l’evento si disputa a porte chiuse.

Conegliano, capace di eliminare Scandicci e Novara, vuole chiudere la stagione col colpaccio assoluto dopo aver vinto Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci da ben 63 vittorie consecutive, dovranno fare i conti con la solidissima formazione turca, che ha avuto la meglio sul Chemik Police e su Busto Arsizio nei precedenti turni a eliminazione diretta. Le avversarie di turno hanno appena vinto il loro scudetto.

Le Pantere inseguono la prima Champions League della loro storia, dopo aver perso la Finale contro Novara due anni fa. Il VakifBank Istanbul ne ha vinte ben quattro (2011, 2013, 2017, 2018). Conegliano si affiderà alla fuoriclasse Paola Egonu, ma anche alla palleggiatrice Joanna Wolosz, ai martelli Miriam Sylla e Kimberly Hill, alle centrali Robin de Kruijf e Sarah Fahr (e Raphaela Folie), al libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Isabelle Haak, i martelli Gabi e Michelle Bartsch e Meliha Ismailoglu, la palleggiatrice Cansu Ozbay.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank, Finale della Champions League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Sky Go oltre che su Eurovolley TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-VAKIFBANK, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 1° MAGGIO:

17.00 Imoco Volley Conegliano vs VakifBank Istanbul

FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Eurovolley TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto Filippo Tomasi/LPS