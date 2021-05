Matteo Berrettini punta a vincere il Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano si è qualificato brillantemente all’atto conclusivo dl prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola, asfaltando il norvegese Casper Ruud e meritandosi ampiamente la possibilità di affrontare Alexander Zverev nel match che assegnerà il trofeo. Il romano tornerà in campo oggi pomeriggio (ore 18.30) per fronteggiare il fortissimo tedesco, il quale è stato capace di eliminare Rafael Nadal e Dominic Thiem. Si preannuncia una sontuosa battaglia tra il nostro portacolori, attuale numero 10 al mondo, e il bombardiere teutonico, numero 6 del ranking ATP.

Al romano servirà un’impresa contro il micidiale avversario, con cui è sotto nei precedenti (1-2). Il nostro portacolori avrà la possibilità di giocare una finale a questi livelli per la prima volta in carriera e vorrà concludere in bellezza. Si preannuncia una bella battaglia, tra l’altro alla vigilia del Masters 1000 di Roma, dove il 25enne giocherà proprio in casa.

Come cambia il ranking ATP di Matteo Berrettini grazie alla finale raggiunta in Spagna? Da lunedì sarà numero 9 al mondo, ovvero un miglioramento di una piazza rispetto a come aveva iniziato la settimana. Avrà all’attivo 4048 punti, ben 305 in più rispetto all’argentino Diego Schwartzman e oltre 900 di margine sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’azzurro si isserebbe a quota 4448 punti se dovesse vincere la finale contro Zverev, restando comunque lontano dall’ottavo posto occupato dallo svizzero Roger Federer (5785).

NUOVO RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Numero 9 del ranking ATP: 4048 punti se perde la finale di Madrid, 4408 punti se la vince.

Foto: Lapresse